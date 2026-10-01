Meerut News: चेन्नई-हजरत निजामुद्दीन गरीब रथ का मेरठ होकर संचालन करने की मांग

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सांसद डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने रेल मंत्री को पत्र लिखकर ट्रेन के मार्ग विस्तार का दिया सुझावमाय सिटी रिपोर्टरमेरठ। राज्यसभा सांसद डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने चेन्नई सेंट्रल और हजरत निजामुद्दीन के बीच चलने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस का मार्ग विस्तार मेरठ होते हुए योगनगरी ऋषिकेश तक करने की मांग उठाई है। उन्होंने इस संबंध में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र भेजकर ट्रेन के संचालन में बदलाव की संभावनाओं का तकनीकी और परिचालन की दृष्टि से परीक्षण कराने का सुझाव दिया है।सांसद ने ट्रेन संख्या 12611 और 12612 के मार्ग विस्तार का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा कि यह ट्रेन चेन्नई और दिल्ली के बीच चलने वाली महत्वपूर्ण किफायती वातानुकूलित रेल सेवा है। इसके मार्ग का विस्तार होने से उत्तराखंड, दिल्ली-एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के प्रमुख शहरों के बीच सीधी रेल कनेक्टिविटी बढ़ सकती है।यह ट्रेन को हजरत निजामुद्दीन से आगे गाजियाबाद, मेरठ सिटी, मुजफ्फरनगर, देवबंद, रुड़की और हरिद्वार होते हुए योगनगरी ऋषिकेश तक चलाया जा सकता है। इसी प्रकार, वापसी में ट्रेन संख्या 12612 को योगनगरी ऋषिकेश से हरिद्वार, रुड़की, देवबंद, मुजफ्फरनगर, मेरठ सिटी और गाजियाबाद होते हुए हजरत निजामुद्दीन तक संचालित करने की संभावना का परीक्षण करने की बात कही गई है।सांसद का कहना है कि ट्रेन चेन्नई में रखरखाव के लिए 81 घंटे और हजरत निजामुद्दीन में 29 घंटे खड़ी रहती है। ऐसे में मार्ग विस्तार की व्यवहार्यता का आकलन किया जा सकता है।इससे मेरठ और आसपास के यात्रियों को दक्षिण भारत के साथ-साथ हरिद्वार और ऋषिकेश के लिए बेहतर रेल कनेक्टिविटी मिलने की संभावना है।