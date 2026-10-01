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Meerut News: गंगानगर पुलिस ने ऑनलाइन ठगी के 1.95 लाख रुपए वापस कराए

Thu, 01 Oct 2026 10:34 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 10:34 PM IST
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Ganganagar Police recovered 1.95 lakh lost to online fraud.
गंगानगर। एल- ब्लॉक गंगानगर में गेल गैस कनेक्शन काटने का डर दिखाकर महिला को व्हाट्सएप पर एपीके फाइल भेजकर साइबर ठगों ने 1.95 लाख रुपए ठग लिए थे। शिकायत गंगानगर साइबर हेल्प डेस्क पर की गई।
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गंगानगर एल- ब्लॉक निवासी चारु गर्ग के साथ हुई ठगी की इस घटना में पुलिस ने त्वरित संज्ञान लिया। एक सप्ताह में ही ठगी गई 1.95 लाख की राशि पीड़ित के खाते में वापस कराई। पीड़ित चारु गर्ग और बबलू गर्ग ने पुलिस का आभार जताया।
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