Meerut News: गंगानगर पुलिस ने ऑनलाइन ठगी के 1.95 लाख रुपए वापस कराए
मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 10:34 PM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 10:34 PM IST
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गंगानगर। एल- ब्लॉक गंगानगर में गेल गैस कनेक्शन काटने का डर दिखाकर महिला को व्हाट्सएप पर एपीके फाइल भेजकर साइबर ठगों ने 1.95 लाख रुपए ठग लिए थे। शिकायत गंगानगर साइबर हेल्प डेस्क पर की गई।
गंगानगर एल- ब्लॉक निवासी चारु गर्ग के साथ हुई ठगी की इस घटना में पुलिस ने त्वरित संज्ञान लिया। एक सप्ताह में ही ठगी गई 1.95 लाख की राशि पीड़ित के खाते में वापस कराई। पीड़ित चारु गर्ग और बबलू गर्ग ने पुलिस का आभार जताया।
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गंगानगर एल- ब्लॉक निवासी चारु गर्ग के साथ हुई ठगी की इस घटना में पुलिस ने त्वरित संज्ञान लिया। एक सप्ताह में ही ठगी गई 1.95 लाख की राशि पीड़ित के खाते में वापस कराई। पीड़ित चारु गर्ग और बबलू गर्ग ने पुलिस का आभार जताया।
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