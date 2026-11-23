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संवाद न्यूज एजेंसीहस्तिनापुर। मखदूमपुर गंगा घाट पर कार्तिक पूर्णिमा मेले में सोमवार शाम गंगा स्नान करने के लिए आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। दीपदान पर्व पर करीब चार लाख श्रद्धालुओं ने मेला स्थल पर पड़ाव डालकर हर-हर गंगे के जयघोष के साथ मां गंगा में पुण्य की डुबकी लगाई। मेले का मुख्य स्नान मंगलवार को होगा। इसके लिए श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है।गंगा तट पर चारों ओर भक्ति और उल्लास का माहौल है। श्रद्धालु विधि-विधान से पूजा-अर्चना, हवन और भगवान सत्यनारायण की कथा सुनकर पुण्य लाभ कमा रहे हैं। हजारों परिवारों ने अपने बच्चों का मुंडन संस्कार कराया। इस दौरान महिलाओं के पारंपरिक लोकगीतों और बैंड-बाजों की गूंज से पूरा मेला क्षेत्र भक्तिमय हो गया।दीपदान के बाद जहां एक तरफ कुछ श्रद्धालुओं के घर लौटने का सिलसिला शुरू हुआ, वहीं उससे दोगुनी संख्या में भक्तों का मेले की ओर आना जारी रहा। मेला मार्ग और संपर्क मार्गों पर वाहनों का दबाव अत्यधिक बढ़ने के कारण लाखों श्रद्धालुओं को पैदल ही घाट तक का सफर तय करना पड़ा। अचानक बढ़ी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी और यातायात व्यवस्था सुचारु रखने के लिए रूट डायवर्जन लागू करना पड़ा। मेले के मुख्य द्वार से पहले ही वाहनों को पार्किंग में रोकना पड़ा। जिस कारण रास्ते में जाम की स्थिति बन गई।