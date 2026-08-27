Meerut News: सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच मनाया स्थापना दिवस

डीएमजी इंटर कॉलेज का स्थापना दिवस धूमधाम से मनायामोदीपुरम। रुड़की रोड स्थित डीएमजी इंटर कॉलेज डौरली का 102वां स्थापना दिवस श्रावण मास की पूर्णिमा के अवसर पर धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ आर्य समाजी अचल सिंह आर्य ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ कराकर किया। प्रधानाचार्य डॉ. आरके सिंह ने प्रबंध समिति के प्रबंधक अनंगपाल सिंह, अध्यक्ष जगपाल सिंह, शिक्षकों और छात्र-छात्राओं के साथ यज्ञ में पूर्णाहुति दी।प्र प्रधानाचार्य ने महर्षि दयानंद के आदर्शों पर शिक्षा देने वाली संस्था के गौरवशाली इतिहास पर प्रकाश डाला। इस दौरान छात्र-छात्राओं ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। विशिष्ट अतिथि वरुण प्रताप सिंह चौहान और श्वेता चौहान ने विद्यालय के दो मेधावी एवं जरूरतमंद विद्यार्थियों पीयूष और रिया सैनी को साइकिल भेंट की। प्रधानाचार्य ने अतिथियों का अंगवस्त्र और पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर उनका उत्साहवर्धन किया। मंच संचालन अमित कुमार चतुर्वेदी ने किया। इस अवसर पर किरणपाल सिंह, मानसिंह, ठाकुर देवपाल सिंह, यशवीर सिंह, कृष्णपाल, मनदीप सिंह, शैलेंद्र सिंह चौहान, प्रेमपाल सिंह चौहान और सुरेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे।