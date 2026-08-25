फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   First merit list for BA LLB and BCom LLB to be released by the 31st.

Meerut News: 31 तक आएगी बीएएलएलबी और बीकॉम एलएलबी की पहली मेरिट

Tue, 25 Aug 2026 06:41 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 06:41 PM IST
विज्ञापन
First merit list for BA LLB and BCom LLB to be released by the 31st.
सीसीएसयू परिसर और संबंधित कॉलेजों में 27 व 29 को तैयार होगी पहली वरीयता सूची
विज्ञापन

दो सितंबर तक होंगे प्रवेश, समर्थ पोर्टल से जारी होगा एडमिशन ऑफर
संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने शैक्षिक सत्र 2026-27 में बीएएलएलबी और बीकॉमएलएलबी में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विश्वविद्यालय परिसर और उससे संबंधित कॉलेजों में पहली वरीयता सूची तैयार करने और प्रवेश कन्फर्म करने का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। पहली वरीयता सूची में शामिल अभ्यर्थियों के प्रवेश के लिए 31 अगस्त से दो सितंबर तक का समय निर्धारित किया गया है।
विश्वविद्यालय के प्रवेश समन्वयक की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार परिसर विभाग और कॉलेज 27 और 29 अगस्त को समर्थ पोर्टल पर अपनी लॉगइन आईडी से पंजीकृत अभ्यर्थियों का डेटा डाउनलोड करेंगे। इसके आधार पर अर्हता परीक्षा के अंकों में निर्धारित वेटेज जोड़कर सीटों के सापेक्ष वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आरक्षण तथा अन्य राज्य कोटे के नियमों का पालन करते हुए पहली वरीयता सूची तैयार की जाएगी।
विज्ञापन

विश्वविद्यालय परिसर विभाग पहली वरीयता सूची में स्थान पाने वाले अभ्यर्थियों को शुल्क जमा करने के लिए 31 अगस्त से दो सितंबर तक का शेड्यूल प्रवेश पोर्टल से जारी करेगा। वहीं संबद्ध कॉलेज और संस्थान इसी अवधि के लिए अभ्यर्थियों को एडमिशन ऑफर भेजेंगे। अभ्यर्थियों को निर्धारित समय में ऑफर स्वीकार करना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

31 अगस्त से दो सितंबर तक परिसर विभाग और कॉलेज एडमिशन ऑफर स्वीकार करने वाले अभ्यर्थियों के शैक्षणिक एवं अन्य अभिलेखों की जांच करेंगे। दो सितंबर तक सभी इच्छुक अभ्यर्थियों का प्रवेश सुनिश्चित करना होगा।

पहली मेरिट सूची पोर्टल पर अपलोड नहीं होगी
विश्वविद्यालय ने कॉलेजों और परिसर विभाग को महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए हैं। पहली वरीयता सूची तैयार करने के बाद उसे अलग से पोर्टल पर अपलोड नहीं करना है। सूची में शामिल अभ्यर्थियों के लिए सीधे रिव्यू एंड प्रोसेस विकल्प के माध्यम से कॉलेज एडमिशन ऑफर और परिसर विभाग शुल्क जमा करने का शेड्यूल जारी करेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed