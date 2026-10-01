Meerut News: दहेज उत्पीड़न में सिपाही पति समेत चार पर प्राथमिकी दर्ज

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नीतू ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसकी शादी सात जनवरी 2024 को परतापुर थाना क्षेत्र के गांव गगोल निवासी अशोक कुमार के साथ हुई थी। अशोक उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल पद पर अलीगढ़ में तैनात है। आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद से ही पति और ससुराल पक्ष के लोग अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर उसे परेशान करने लगे। मांग पूरी नहीं होने पर उसके साथ अभद्र व्यवहार किए जाने और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया है।विवाहिता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने पति अशोक कुमार, सास, जेठ और जेठानी के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस मामले में लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है। सीओ मवाना पंकज लवानिया ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।