Meerut News: दहेज उत्पीड़न के मामले में पति सहित पांच लोगों पर प्राथमिकी दर्ज
मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 09:43 PM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 09:43 PM IST
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
मुंडाली। मुंडाली थाना क्षेत्र के गांव शाफियाबाद लोटी में एक महिला ने दहेज लाने से मना करने पर जान से मारने की कोशिश करने पर प्राथमिकी दर्ज कराई है।
पीड़िता इकरा ने तहरीर में बताया कि उसका विवाह 11 मई 2024 को मुस्लिम रीति रिवाजों के साथ फिरोज चौधरी निवासी शाफियाबाद लोटी के साथ हुआ था। शादी के बाद से ही उससे लगातार 20 लाख रुपये अतिरिक्त दहेज की मांग की जा रही थी। जिसमें उसने अपने ससुराल में ससुर और सास की बात मानते हुए दो बार दो लाख रुपये और अपनी मां के गहने भी ससुराल वालों को लाकर दे दिए, लेकिन इसके बावजूद ससुराल वालों ने उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करना नहीं छोड़ा। दहेज लाने से मना करने पर ससुर एवं देवर ने उसे जान से मारने की नीयत से ब्लेड से उसकी नस काटने की कोशिश की। किसी प्रकार उसने अपनी जान बचाई और मायके चली गई।
पति फिरोज सऊदी अरब में नौकरी करता है। बीते दिनों पति घर लौटा तो वह भी अपनी ससुराल अपने बेटे के साथ पहुंची, लेकिन पति सहित ससुराल वालों ने उसे घर में घुसने नहीं दिया और मारपीट कर बाहर निकाल दिया। इसकी सूचना पीआरवी को दी गई। पुलिस के पहुंचने के बाद ससुराल वालों ने उसे रखने से इन्कार कर दिया। पीड़िता ने बताया कि उसका पति जल्द ही सऊदी अरब जाने की फिराक में है। पीड़िता ने पति सहित पांच लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है।
सीओ किठौर सौम्या अस्थाना ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
मुंडाली। मुंडाली थाना क्षेत्र के गांव शाफियाबाद लोटी में एक महिला ने दहेज लाने से मना करने पर जान से मारने की कोशिश करने पर प्राथमिकी दर्ज कराई है।
पीड़िता इकरा ने तहरीर में बताया कि उसका विवाह 11 मई 2024 को मुस्लिम रीति रिवाजों के साथ फिरोज चौधरी निवासी शाफियाबाद लोटी के साथ हुआ था। शादी के बाद से ही उससे लगातार 20 लाख रुपये अतिरिक्त दहेज की मांग की जा रही थी। जिसमें उसने अपने ससुराल में ससुर और सास की बात मानते हुए दो बार दो लाख रुपये और अपनी मां के गहने भी ससुराल वालों को लाकर दे दिए, लेकिन इसके बावजूद ससुराल वालों ने उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करना नहीं छोड़ा। दहेज लाने से मना करने पर ससुर एवं देवर ने उसे जान से मारने की नीयत से ब्लेड से उसकी नस काटने की कोशिश की। किसी प्रकार उसने अपनी जान बचाई और मायके चली गई।
पति फिरोज सऊदी अरब में नौकरी करता है। बीते दिनों पति घर लौटा तो वह भी अपनी ससुराल अपने बेटे के साथ पहुंची, लेकिन पति सहित ससुराल वालों ने उसे घर में घुसने नहीं दिया और मारपीट कर बाहर निकाल दिया। इसकी सूचना पीआरवी को दी गई। पुलिस के पहुंचने के बाद ससुराल वालों ने उसे रखने से इन्कार कर दिया। पीड़िता ने बताया कि उसका पति जल्द ही सऊदी अरब जाने की फिराक में है। पीड़िता ने पति सहित पांच लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है।
विज्ञापन
सीओ किठौर सौम्या अस्थाना ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।