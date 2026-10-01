Meerut News: वॉल पेंटिंग से छात्राओं ने दिया मतदान जागरूकता का संदेश

दौराला। मटौर स्थित श्री मल्हू सिंह आर्य कन्या इंटर कॉलेज में बृहस्पतिवार को चुनावी साक्षरता क्लब (ईएलसी) के तत्वावधान में मतदाता जागरूकता के लिए वॉल पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए रंगों के माध्यम से अधिक-से-अधिक मतदान करने का संदेश दिया।छात्राओं ने बटन दबाएं, भविष्य बनाएं और वोट जरूर दें जैसे संदेशों पर आधारित आकर्षक पेंटिंग बनाईं। उन्होंने बिना किसी लालच और भेदभाव के मतदान करने तथा योग्य एवं सशक्त प्रतिनिधि चुनने के लिए लोगों को जागरुक किया। छात्राओं ने बताया कि मतदान लोकतंत्र को मजबूत बनाने में प्रत्येक नागरिक की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानाचार्य डॉ. नीरा तोमर ने प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाली छात्राओं के प्रयासों की सराहना की। सुनीता ने भी छात्राओं और आयोजन टीम का उत्साह बढ़ाया। प्रतियोगिता का आयोजन शालिनी और रचना शर्मा के निर्देशन में हुआ। वॉल पेंटिंग में वैष्णवी, लयबा, तानिया, कशिश, रिया और दीपांशी ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। विद्यालय की ओर से छात्राओं को मतदान के महत्व के बारे में भी जानकारी दी गई।