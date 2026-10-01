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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Farmers raised issues regarding electricity bills and crop damage.

Meerut News: किसानों ने बिजली बिल और फसल नुकसान की समस्या उठाईं

Thu, 01 Oct 2026 09:54 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 09:54 PM IST
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Farmers raised issues regarding electricity bills and crop damage.
बहसूमा। मोड खुर्द गांव में बृहस्पतिवार को भारतीय किसान यूनियन (तोमर) की पंचायत में किसानों ने बिजली और फसलों से जुड़ी समस्याएं उठाईं। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी संजीव तोमर ने सात अक्तूबर को होने वाली किसान बचाओ, देश बचाओ महापंचायत में किसानों से पहुंचने का आह्वान किया।
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पंचायत में किसानों ने कहा कि कुछ मामलों में बिजली कनेक्शन का लोड बढ़ाए जाने और अपेक्षा से अधिक बिल आने की परेशानी हो रही है। किसानों ने जंगली जानवरों और बंदरों से फसलों को नुकसान होने की समस्या भी बताई। जिलाध्यक्ष इंतजार प्रधान ने कहा कि बिजली और वन विभाग के अधिकारियों से वार्ता कर समस्याओं के समाधान का प्रयास किया।जाएगा। समाधान नहीं होने पर आंदोलन किया जाएगा। चौधरी संजीव तोमर ने बताया कि महापंचायत में मुख्यमंत्री के नाम 22 मांगों का ज्ञापन सौंपा जाएगा। इनमें गन्ने का भाव 600 रुपये प्रति क्विंटल करने, किसानों का कर्ज माफ करने, खाद-डीएपी की कालाबाजारी रोकने, नहरों की सफाई कर टेल तक पानी पहुंचाने और मुजफ्फरनगर में एम्स जैसी अस्पताल सुविधा उपलब्ध कराने की मांग शामिल है। पंचायत की अध्यक्षता ओमपाल सिंह और संचालन इंतजार प्रधान ने किया।
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