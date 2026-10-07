Meerut News: गन्ना समिति मवाना पर किसानों का धरना प्रदर्शन

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संवाद न्यूज एजेंसीमवाना। मवाना गन्ना समिति परिसर में बुधवार को राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के बैनर तले किसानों का धरना प्रदर्शन आयोजित किया। 20 दिन में ब्याज की जानकारी देने के सचिव के लिखित आश्वासन के बाद धरना समाप्त हुआ।समिति में धरने की अध्यक्षता विजय पथिक और संचालन मनोज सकौती ने किया। चौधरी रामवीर सिंह के नेतृत्व में आयोजित धरने में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए हालिया आदेश पर विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें अदालत ने सरकार को फटकार लगाते हुए स्पष्ट किया था कि 14 दिनों के बाद बकाया गन्ना भुगतान पर 15 प्रतिशत ब्याज किसानों का संवैधानिक हक है और इसका अविलंब हिसाब किया जाए।धरने के दौरान संगठन के जिलाध्यक्ष दिनेश प्रधान ने गन्ना समिति के सचिव को किसानों के बीच बैठाकर वार्ता की। गन्ना सचिव ने लिखित रूप से आश्वासन दिया कि 20 दिनों के भीतर प्रत्येक गांव के हर किसान का वर्षवार बकाया ब्याज का हिसाब सार्वजनिक कर दिया जाएगा।सचिव के आश्वासन के बाद धरना समाप्त कर दिया। मौके पर मौजूद किसानों ने लड्डू बांटकर अदालत के फैसले पर खुशी जताई और किसान नेता सरदार वीएम सिंह के प्रयासों की सराहना की। जिलाध्यक्ष दिनेश प्रधान ने चेतावनी दी कि यदि 20 दिनों में हिसाब नहीं मिला तो पेराई सत्र शुरू होने से पहले मवाना समिति पर बड़ी महापंचायत कर कड़ा निर्णय लिया जाएगा। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष चौधरी रामवीर सिंह, करण सिंह, दुर्गपाल सिंह, कालू, ट्विंकल, शौकीन, नरेश पाली, मेघचंद्र पाली, सुशील शर्मा, रामपाल प्रधान, जितेंद्र, कंवरपाल, भूपेंद्र चौधरी, सुमित, गजेंद्र, अजीत, पप्पू, इंद्रपाल, राज सिंह, हरीश, भंवर सिंह, वीर सिंह तथा विजेंद्र मंत्री सहित सैकड़ों किसान उपस्थित रहे।