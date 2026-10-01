फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Farmers' awareness seminar in Hastinapur; discussion on improved seeds and technology.

Meerut News: हस्तिनापुर में किसान जागरूकता गोष्ठी, उन्नत बीज और तकनीक पर चर्चा

Thu, 01 Oct 2026 10:04 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 10:04 PM IST
विज्ञापन
Farmers' awareness seminar in Hastinapur; discussion on improved seeds and technology.
हस्तिनापुर। कस्बे की डिफेंस कॉलोनी में जय भगवान पोसवाल के आवास पर किसान जागरूकता गोष्ठी और पुरस्कार योजना आयोजित हुई। इसका उद्देश्य किसानों को नई कृषि तकनीक और उन्नत बीजों के प्रति जागरूक करना था।
विज्ञापन

शिक्षाविद् सुनील पोसवाल ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रबंधन प्रशिक्षक आदित्य मिश्रा ने सरसों की नई प्रजाति आरएच-5232 की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उन्नत बीज के उपयोग से प्रति बीघा उत्पादन और किसानों की आय बढ़ सकती है। कार्तिक चौधरी ने लकी ड्रा से विजेता किसानों का चयन किया। संतरपाल सिंह नागर, राजवीर सिंह, ऋषिपाल सिंह, संतरपाल पोसवाल और विनोद कुमार त्यागी को निशुल्क बीज मिले। सुनील पोसवाल ने कहा कि सरकारें किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक व बेहतर संसाधनों से जोड़ना चाहती हैं। संचालक जय भगवान पोसवाल सहित सैकड़ों किसान इस अवसर पर मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed