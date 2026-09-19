Meerut News: परिजनों का प्रदर्शन, फरार आरोपी प्रिंस ने किया सरेंडर

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मुंडाली। खरखौदा थाना क्षेत्र में चंदपुरा में हुए ट्रैक्टर चालक सुमित की हत्या के मामले में परिजनों और महिलाओं ने शनिवार को मऊखास स्थित सीओ कार्यालय पर प्रदर्शन कर अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की।सुमित का शव 14 सितंबर को नंगला पाथू मार्ग पर मिला था। पुलिस ने मृतक के भाई अंकित की तहरीर पर चंदपुरा के अरविंद और सुमित को नामजद कर गिरफ्तार कर जेल भेजा था। परिजनों ने आरोप लगाया कि हत्या में अरविंद का भाई प्रिंस भी शामिल है, जिसे पुलिस ने नहीं पकड़ा।सीओ किठौर दिव्य ज्योति राय ने परिजनों से वार्ता की। उन्होंने बताया कि फरार आरोपी प्रिंस ने न्यायालय में सरेंडर कर दिया है। कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया। यह जानकारी मिलने के बाद परिजन शांत होकर वापस लौट गए।