Meerut News: नलकूपों से लाखों रुपये के उपकरण चोरी, किसानों में रोष

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संवाद न्यूज एजेंसीफलावदा। चोरों ने सोमवार रात फलावदा और मोजीपुरा के किसानों के नलकूपों से कई लाख रुपये के विद्युत उपकरण चोरी कर लिए। इस घटना से किसानों में रोष व्याप्त है।मंगलवार सुबह खेतों पर पहुंचने पर किसानों को नलकूपों के ताले टूटे मिले। चोरों ने ऑपरेटर, तांबे की कॉइल, स्टार्टर, केबल, कटआउट, स्प्रे मशीन और नलाई मशीन जैसे कई लाख रुपये के विद्युत व कृषि उपकरण चुराए। इनमें भाजपा मंडल उपाध्यक्ष रविंद्र सैनी का नलकूप भी शामिल है। सभासद विवेक कुमार सैनी, सेंसरपाल, सचिन, रामफल, प्रमोद निवासी फलावदा, वेदपाल निवासी मोजीपुरा ने तहरीर दी है। किसानों का आरोप है कि पिछले चार महीने में उनके नलकूपों पर यह तीसरी चोरी की घटना है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली है। सीओ मवाना पंकज लवानिया का आरोप है कि पुलिस चोरों की तलाश में लगी है, जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर वारदात का खुलासा किया जाएगा।