फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Equipment worth lakhs of rupees stolen from tube wells, anger among farmers

Meerut News: नलकूपों से लाखों रुपये के उपकरण चोरी, किसानों में रोष

Tue, 22 Sep 2026 09:48 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 09:48 PM IST
विज्ञापन
Equipment worth lakhs of rupees stolen from tube wells, anger among farmers

विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
फलावदा। चोरों ने सोमवार रात फलावदा और मोजीपुरा के किसानों के नलकूपों से कई लाख रुपये के विद्युत उपकरण चोरी कर लिए। इस घटना से किसानों में रोष व्याप्त है।

मंगलवार सुबह खेतों पर पहुंचने पर किसानों को नलकूपों के ताले टूटे मिले। चोरों ने ऑपरेटर, तांबे की कॉइल, स्टार्टर, केबल, कटआउट, स्प्रे मशीन और नलाई मशीन जैसे कई लाख रुपये के विद्युत व कृषि उपकरण चुराए। इनमें भाजपा मंडल उपाध्यक्ष रविंद्र सैनी का नलकूप भी शामिल है। सभासद विवेक कुमार सैनी, सेंसरपाल, सचिन, रामफल, प्रमोद निवासी फलावदा, वेदपाल निवासी मोजीपुरा ने तहरीर दी है। किसानों का आरोप है कि पिछले चार महीने में उनके नलकूपों पर यह तीसरी चोरी की घटना है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली है। सीओ मवाना पंकज लवानिया का आरोप है कि पुलिस चोरों की तलाश में लगी है, जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर वारदात का खुलासा किया जाएगा।
विज्ञापन

-----------
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed