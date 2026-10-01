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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Emphasis on organizational expansion at BKU India meeting

Meerut News: भाकियू इंडिया की सभा में संगठन विस्तार पर जोर

Thu, 01 Oct 2026 09:31 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 09:31 PM IST
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Emphasis on organizational expansion at BKU India meeting
सरधना। खिर्वा जलालपुर गांव में बृहस्पतिवार को भारतीय किसान यूनियन इंडिया की सभा आयोजित की गई। स
सरधना। खिर्वा जलालपुर गांव में बृहस्पतिवार को भारतीय किसान यूनियन इंडिया की सभा आयोजित की गई। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुनेंद्र सिंह और अल्पसंख्यक सभा के अध्यक्ष डॉ. साकिब सईद ने भाग लिया। शाह अब्बास जैदी को संगठन का प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व ग्राम प्रधान इरफान कुरैशी को ब्लॉक अध्यक्ष मनोनीत किया गया।
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राष्ट्रीय अध्यक्ष मुनेंद्र सिंह ने शाह अब्बास जैदी को मनोनयन पत्र सौंपकर संगठन और समाज हित में कार्य करने की जिम्मेदारी दी। उन्होंने कहा कि समाज को जाति और धर्म के नाम पर बांटने के प्रयासों से बचने की जरूरत है। लोगों से आपसी एकता और भाईचारा बनाए रखने का आह्वान किया गया। उन्होंने कहा कि संगठित होकर ही समाज के विकास को गति दी जा सकती है। सभा में बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने पर भी जोर दिया गया। सपा नेता नदीम चौहान ने शाह अब्बास जैदी को प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किए जाने पर बधाई दी। इस मौके पर आरुज जैदी, रामपाल प्रधान, इस्लाम अंसारी, डॉ. गुलबशर, इरतीजा हुसैन, कामिल हुसैन, तुफैल अब्बास, तंजीम हैदर, संजू पाल, एजाज खान, लियाकत, प्रधान अंकुर आदि मौजूद रहे।
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