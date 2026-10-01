Meerut News: पिकअप की टक्कर से ई-रिक्शा पलटा, मजदूर की मौत

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सरधना। मदारपुरा-कुलंजन मार्ग पर बृहस्पतिवार शाम पिकअप और ई-रिक्शा की टक्कर में ई-रिक्शा सवार मिठाई फैक्टरी के मजदूर की मौत हो गई। हादसे के बाद पिकअप भी अनियंत्रित होकर खेत में पलट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।बताया गया कि 32 वर्षीय बिट्टू पुत्र धनवीर प्रजापति मिठाई फैक्टरी में मजदूरी करता था। बृहस्पतिवार शाम वह ई-रिक्शा से ऑर्डर देकर वापस लौट रहा था। मदारपुरा-कुलंजन मार्ग पर एक पिकअप से ई-रिक्शा की टक्कर हो गई। टक्कर के बाद ई-रिक्शा सड़क किनारे खेत में पलट गया। इसी दौरान पिकअप भी अनियंत्रित होकर खेत में पलट गई।हादसे में बिट्टू गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और उसे उपचार के लिए ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए हादसे की जानकारी जुटाई। बिट्टू की मौत की खबर मिलते ही परिवार में मातम छा गया। मां विमला, पत्नी अंजु, बेटी नव्या व बेटा दिव्यांश का रो-रोकर बुरा हाल था।बताया गया कि मृतक दो भाइयों में था और उसके दो बच्चे हैं। परिवार के लोगों के सामने रोजी-रोटी का संकट भी खड़ा हो गया है। सीओ आशुतोष कुमार का कहना है कि शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। साथ की पीड़ित पक्ष की तहरीर पर जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।