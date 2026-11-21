विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीहस्तिनापुर। कस्बे के श्री दिगंबर जैन प्राचीन बड़ा मंदिर स्थित नंदीश्वरद्वीप जिनालय में श्री सिद्धचक्र महामंडल विधान का पांचवां दिन शनिवार को संपन्न हुआ। इस दौरान श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान किए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य वेदी पर भगवान शांतिनाथ के जलाभिषेक से हुआ।जलाभिषेक के बाद शांतिधारा की गई। शांतिधारा करने का सौभाग्य निर्मल जैन, मनीष जैन, भव्य जैन, समर्थ जैन और सोनिका जैन को प्राप्त हुआ। विधान के पुण्यार्जक दीपक जैन और सुनीता जैन रहे। विधान संयोजक विजय कुमार जैन ने अनुष्ठान की जानकारी दी। धर्मप्रकाश जैन, नीरज जैन, उमेश जैन, राजेंद्र जैन, कमला देवी जैन और मंजू जैन सहित सभी पात्रों ने 256 अर्घ्य मंडल पर समर्पित किए। पंडित आशीष जैन शास्त्री और पंडित दिलीप जैन शास्त्री ने विधान की धार्मिक क्रियाएं संपन्न कराईं। मुनिसंघ के सानिध्य में सामूहिक रूप से अर्घ्य समर्पित किए गए।प्रवचन में मुनि प्रतीक सागर महाराज ने कहा कि जिसकी सुनने की कला अच्छी होती है, उसका अंत समय भी अच्छा होता है। मनुष्य को देव, शास्त्र और गुरु के वचनों को ग्रहण कर उन पर विश्वास करना चाहिए। धर्म के मार्ग पर चलने के लिए अनुशासन और दृढ़ श्रद्धा आवश्यक है। उन्होंने कहा कि धर्म को प्राप्त करने के लिए मन में संशय नहीं रखना चाहिए।शास्त्र सभा के बाद पंच परमेष्ठी, भगवान शांतिनाथ और सिद्धचक्र महामंडल विधान की आरती की गई। 48 दीपकों से भक्तामर आराधना भी संपन्न हुई। आयोजन में क्षेत्र अध्यक्ष जीवेंद्र जैन, महामंत्री मुकेश जैन, राजेंद्र कुमार जैन, राजीव जैन, महाप्रबंधक मुकेश जैन, विनय जैन, सुनील जैन, अनिल जैन, अतुल जैन और कमल जैन ने योगदान दिया।