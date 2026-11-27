Meerut News: अमर शहीद धनसिंह कोतवाल की जयंती पर रालोद ने किया भावपूर्ण नमन
मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 08:58 PM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 08:58 PM IST
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अमर शहीद धनसिंह कोतवाल की जयंती पर रालोद ने किया भावपूर्ण नमन
माई सिटी रिपोर्टर
मेरठ। अमर शहीद धनसिंह कोतवाल की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय लोकदल मेरठ महानगर के तत्वावधान में रोहटा रोड एवं गॉडविन कॉलोनी में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिसमें रालोद कार्यकर्ताओं ने महान क्रांतिकारी धनसिंह कोतवाल के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी । उनके अद्वितीय साहस, संघर्ष एवं देश की आजादी के लिए दिए गए अमूल्य योगदान को याद किया।
कार्यक्रम में रालोद जिलाध्यक्ष अनिकेत भारद्वाज एवं महानगर अध्यक्ष विवेक बाफ़र ने कहा कि
ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करना और उनके इतिहास को जन-जन तक पहुंचाना हमारा नैतिक कर्तव्य है।
कार्यक्रम में ज्योति शर्मा, कृष्ण शर्मा, छात्र सभा अध्यक्ष राहुल पूनिया, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के महानगर अध्यक्ष सरदार विकुल, सरदार जसविंदर, गुर्जर अनंत, यश शर्मा, ऋतिक त्यागी सहित अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे
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माई सिटी रिपोर्टर
मेरठ। अमर शहीद धनसिंह कोतवाल की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय लोकदल मेरठ महानगर के तत्वावधान में रोहटा रोड एवं गॉडविन कॉलोनी में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिसमें रालोद कार्यकर्ताओं ने महान क्रांतिकारी धनसिंह कोतवाल के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी । उनके अद्वितीय साहस, संघर्ष एवं देश की आजादी के लिए दिए गए अमूल्य योगदान को याद किया।
कार्यक्रम में रालोद जिलाध्यक्ष अनिकेत भारद्वाज एवं महानगर अध्यक्ष विवेक बाफ़र ने कहा कि
ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करना और उनके इतिहास को जन-जन तक पहुंचाना हमारा नैतिक कर्तव्य है।
कार्यक्रम में ज्योति शर्मा, कृष्ण शर्मा, छात्र सभा अध्यक्ष राहुल पूनिया, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के महानगर अध्यक्ष सरदार विकुल, सरदार जसविंदर, गुर्जर अनंत, यश शर्मा, ऋतिक त्यागी सहित अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे
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