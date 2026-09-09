Meerut News: श्रद्धालुओं ने श्रीकृष्ण छठी महोत्सव पर पूजा-अर्चना कर बांटा प्रसाद
मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 08:44 PM IST
Updated Wed, 09 Sep 2026 08:44 PM IST
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दौराला। दौराला-लावड़ मार्ग स्थित मिंटू प्रजापति के प्रतिष्ठान लक्ष्मी ट्रेडर्स पर बुधवार को भगवान श्रीकृष्ण छठी महोत्सव मनाया गया। विधिविधान से पूजा-अर्चना कर श्रद्धालुओं को भगवान श्रीकृष्ण छठी महोत्सव मनाए जाने की विस्तार से जानकारी दी।
व्यापारी मिंटू प्रजापति ने बताया कि श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के छह दिन बाद भगवान श्रीकृष्ण का छठी महोत्सव मनाया गया। महोत्सव में भगवान श्रीकृष्ण की पूजा-अर्चना की गई। पूजा-अर्चना में लावड़ रोड बाजार के व्यापारियों और श्रद्धालुओं ने भाग लिया। भंडारे में कढ़ी-चावल का प्रसाद श्रद्धालुओं को वितरित किया गया। इस दौरान जगवती देवी, ममता, पलक, अनस, वंश, नीशू, चंचल, प्रियंका, प्रवीण, अरुण आदि मौजूद रहे।
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व्यापारी मिंटू प्रजापति ने बताया कि श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के छह दिन बाद भगवान श्रीकृष्ण का छठी महोत्सव मनाया गया। महोत्सव में भगवान श्रीकृष्ण की पूजा-अर्चना की गई। पूजा-अर्चना में लावड़ रोड बाजार के व्यापारियों और श्रद्धालुओं ने भाग लिया। भंडारे में कढ़ी-चावल का प्रसाद श्रद्धालुओं को वितरित किया गया। इस दौरान जगवती देवी, ममता, पलक, अनस, वंश, नीशू, चंचल, प्रियंका, प्रवीण, अरुण आदि मौजूद रहे।
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