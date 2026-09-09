मेरठ: श्री टंकेश्वर नाथ मंदिर में कृष्ण छठी महोत्सव धूमधाम से मनाया, श्रीलेखा गोविल समेत अतिथियों ने की पूज

मेरठ सदर बाजार स्थित श्री टंकेश्वर नाथ शिव मंदिर में श्री कृष्ण छठी महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद अरुण गोविल की पत्नी श्रीमती श्रीलेखा गोविल उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में अन्य विशिष्ट अतिथियों ने भी हिस्सा लिया। भजन प्रस्तुति के बाद बधाई और आरती हुई तथा सभी ने प्रसाद ग्रहण किया।

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श्रीलेखा गोविल रहीं मुख्य अतिथि

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती श्रीलेखा गोविल उपस्थित रहीं। विशिष्ट अतिथियों में मेरठ की मेयर हरिकांत अहलूवालिया की पुत्रवधू युविका अहलूवालिया, कैंट विधायक अमित अग्रवाल की पुत्री मनिका शर्मा और भाजपा मेरठ महानगर मंत्री डॉली गुप्ता शामिल रहीं।