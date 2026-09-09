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मेरठ: श्री टंकेश्वर नाथ मंदिर में कृष्ण छठी महोत्सव धूमधाम से मनाया, श्रीलेखा गोविल समेत अतिथियों ने की पूज

Wed, 09 Sep 2026 05:53 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Wed, 09 Sep 2026 05:53 PM IST
सार

मेरठ के सदर बाजार स्थित श्री टंकेश्वर नाथ शिव मंदिर में श्री कृष्ण छठी महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। श्रीलेखा गोविल समेत कई अतिथियों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया और भजन-आरती के बाद प्रसाद ग्रहण किया।

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Krishna Chhathi Mahotsav Celebrated at Shri Tankeshwar Nath Temple in Meerut
कार्यक्रम में मौजूद सदस्य व अतिथि - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मेरठ सदर बाजार स्थित श्री टंकेश्वर नाथ शिव मंदिर में श्री कृष्ण छठी महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद अरुण गोविल की पत्नी श्रीमती श्रीलेखा गोविल उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में अन्य विशिष्ट अतिथियों ने भी हिस्सा लिया। भजन प्रस्तुति के बाद बधाई और आरती हुई तथा सभी ने प्रसाद ग्रहण किया।

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श्रीलेखा गोविल रहीं मुख्य अतिथि
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती श्रीलेखा गोविल उपस्थित रहीं। विशिष्ट अतिथियों में मेरठ की मेयर हरिकांत अहलूवालिया की पुत्रवधू युविका अहलूवालिया, कैंट विधायक अमित अग्रवाल की पुत्री मनिका शर्मा और भाजपा मेरठ महानगर मंत्री डॉली गुप्ता शामिल रहीं।

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Krishna Chhathi Mahotsav Celebrated at Shri Tankeshwar Nath Temple in Meerut
कार्यक्रम में मौजूद सदस्य व अतिथि - फोटो : अमर उजाला

भजन प्रस्तुति ने बांधा समां
कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध भजन गायिका एवं संस्कृति प्रकोष्ठ की संयोजिका नीता गुप्ता ने भजनों की सुंदर प्रस्तुति दी। भजन प्रस्तुति के दौरान श्रद्धालु भक्ति में डूबे नजर आए।

आरती के बाद हुआ प्रसाद वितरण
भजन सेवा के बाद भगवान श्रीकृष्ण की बधाई दी गई। इसके बाद आरती की गई और श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया।

Krishna Chhathi Mahotsav Celebrated at Shri Tankeshwar Nath Temple in Meerut
कार्यक्रम में मौजूद सदस्य व अतिथि - फोटो : अमर उजाला

महिलाओं ने बढ़-चढ़कर लिया हिस्सा
कार्यक्रम में ममता सिंघल, प्राची, सृष्टि, गौरव गुप्ता, रचना, मनीषा, रोली, माला, अंजू, शालिनी समेत अनेक महिलाएं मौजूद रहीं। सभी ने कार्यक्रम में उत्साह के साथ हिस्सा लिया।

पूनम सिंघल और रेनू प्रेमी का विशेष सहयोग
कार्यक्रम की संयोजिका पूनम सिंघल और रेनू प्रेमी का आयोजन में विशेष सहयोग रहा। मंदिर समिति के अध्यक्ष अंकित प्रेमी, महामंत्री अमित सिंघल और कोषाध्यक्ष रामबाबू ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया।

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