शहादत:तीन गोली लगने के बाद भी बदमाशों से लोहा लेते रहे सुनील कुमार, मरणोपरांत वीरता सम्मान; बेटे ने कही ये बात

मुठभेड़ में घायल हुए दरोगा मुन्नेश सिंह को वीरता पदक

कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में जनवरी 2023 में कार लूटकर भाग रहे बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई थी। सीने में गोली लगने से दरोगा मुन्नेश सिंह घायल हो गए थे। बुधवार को उन्हें राष्ट्रपति वीरता पदक से सम्मानित किया गया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें पदक प्रदान किया। मुन्नेश सिंह का नाम राष्ट्रपति पराक्रम पदक के लिए भी भेजा गया है। वर्तमान में वह मेरठ पुलिस लाइन में तैनात हैं।



आगरा के बहा तहसील क्षेत्र के मलिया खेड़ा गांव निवासी मुन्नेश सिंह वर्ष 1993 में पुलिस विभाग में सिपाही के पद पर भर्ती हुए थे। वर्ष 2011 में प्रोन्नति पाकर दरोगा बने थे। वर्ष 2022 में वह गाजियाबाद के मधूबन बाबूधाम थाने के प्रभारी रहे।



इस दौरान मुठभेड़ में एक लाख का इनामी राकेश दुजाना मारा गया था। वर्ष 2023 में मुन्नेश सिंह की तैनाती मेरठ के कंकरखेड़ा क्षेत्र की हाईवे चौकी प्रभारी के रूप में हुई। जनवरी 2023 में कार लूटकर भाग रहे बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। बदमाशों ने मुन्नेश सिंह पर अवैध पिस्टल से तीन राउंड फायर किए थे। एक गोली उनके सीने में लगी और वह घायल हो गए थे। घटना के चार दिन बाद पुलिस मुठभेड़ में विनय वर्मा मारा गया था।