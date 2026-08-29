फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Demand for repair of the approach road and slope of the Middle Ganga Canal bridge.

Meerut News: मध्य गंगा नहर पुल के संपर्क मार्ग व ढलान को ठीक कराने की मांग

Sat, 29 Aug 2026 09:28 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 09:28 PM IST
विज्ञापन
Demand for repair of the approach road and slope of the Middle Ganga Canal bridge.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

मवाना। भारतीय किसान यूनियन (अराजनीतिक) के पदाधिकारियों ने शनिवार को जिलाधिकारी के नाम उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मध्य गंगा नहर पर नवनिर्मित पुल के संपर्क मार्ग और नहर पटरी के त्रुटिपूर्ण ढलान व झुकाव को ठीक कराने और निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच कराने की मांग की है।
उपजिलाधिकारी संतोष कुमार सिंह को तहसील अध्यक्ष चौधरी नीरज राठी के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में आरोप लगाया कि लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित पुल के संपर्क मार्ग के निर्माण में घोर अनियमितता बरती गई है। आगामी डेढ़ माह में पेराई सत्र शुरू होने वाला है, जिसमें हस्तिनापुर और बहसूमा क्षेत्र के लगभग चार हजार किसानों द्वारा मवाना चीनी मिल को गन्ने की आपूर्ति की जाती है। मार्ग के अवरुद्ध या दोषपूर्ण होने से क्षेत्र के 16 गन्ना क्रय केंद्रों की परिवहन व्यवस्था ठप होने की आशंका है।
विज्ञापन

मवाना नगर में नो एंट्री लागू होने के कारण गन्ने से लदे सभी ट्रैक्टर-ट्रॉली और ट्रक इसी नहर पटरी का उपयोग करते हैं। तकनीकी खामी और अत्यधिक ढलान के कारण गन्ने से भरी गाड़ियों के पलटने और बड़ी दुर्घटना की निरंतर संभावना बनी हुई है। यूनियन ने मांग की कि पेराई सत्र शुरू होने से पूर्व इस संपर्क मार्ग और ढलान को तकनीकी रूप से दुरुस्त कराया जाए। इस अवसर पर शौसिंह प्रधान, पवन कौहला, मनजीत धामा, शन्नू मलिक, विकास गिरी, नौबहार शर्मा, मित्र सैन, शुभम चहल, नौशाद भाई, लकी मलिक, प्रदीप राठी आदि उपस्थित रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed