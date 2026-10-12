अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं बेटियां : एडीजी

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महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन का दिया संदेशसंवाद न्यूज एजेंसीमेरठ। महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन का संदेश लेकर सोमवार को पुलिस के आला अफसरों ने शहर में जागरूकता रैली निकाली। मिशन शक्ति के तहत आयोजित रैली में जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। 1825 महिलाओं, बालिकाओं और छात्राओं ने भाग लिया। एडीजी भानु भास्कर ने बेटियों से कहा कि वह अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं।बेगमपुल से शुरू हुई रैली का शुभारंभ एडीजी भानु भास्कर, डीआईजी कलानिधि नैथानी, एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति और अपर जिलाधिकारी नगर आदित्य प्रजापति की मौजूदगी में हुआ। राज्यसभा सांसद डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी, कैंट विधायक अमित अग्रवाल और एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज ने भी रैली में शामिल होकर महिला सशक्तीकरण का संदेश दिया। रैली बेगमपुल से शुरू होकर पुलिस लाइन पहुंचकर संपन्न हुई।इसमें महिला पुलिसकर्मियों के साथ विभिन्न विद्यालयों की छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। रैली के दौरान एडीजी ने महिलाओं एवं बालिकाओं को घरेलू हिंसा, छेड़छाड़, महिला संबंधी अपराधों और साइबर ठगी से बचाव के तरीके बताए। उन्हें कानूनी अधिकारों और आत्मरक्षा के प्रति जागरूक करते हुए जरूरत पड़ने पर महिला हेल्पलाइन 1090, आपातकालीन सेवा 112, महिला हेल्पलाइन 181, बाल सहायता नंबर 1098, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 और साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी दी।