फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Compensation sought for sugarcane crop burnt due to short circuit.

Meerut News: शाॅर्ट सर्किट से जली गन्ने की फसल का मांगा मुआवजा

Thu, 01 Oct 2026 07:49 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 07:49 PM IST
विज्ञापन
Compensation sought for sugarcane crop burnt due to short circuit.
गन्ने की फसल जलने के संबंध में पीडित किसान एसडीएम को पत्र देकर मुआवजे की मांग करते हुए। (स्त्रो
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

मवाना। भाकियू के बैनर तले गांव ताजपुरा समसपुर के पीड़ित किसानों ने हाईटेंशन बिजली लाइन की चिंगारी से जली लगभग 70 बीघा गन्ने की फसल के संबंध में एसडीएम को ज्ञापन देकर जली फसल के मुआवजे की मांग की है।
पीड़ित किसानों ने भाकियू के बैनर तले उपजिलाधिकारी संतोष कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपकर बिजली विभाग की लापरवाही पर नाराजगी जताई। किसानों का आरोप है कि खेतों के ऊपर से गुजर रहे हाईटेंशन लाइन के तार जर्जर हैं और बिजली के पोल क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जिनकी समय पर मरम्मत न होने से यह हादसा हुआ। पीड़ितों में आजाद नागर, विपिन राणा, अनुज राणा, प्रेम सिंह, कालूराम नागर, ओमपाल, करणवीर, राजेंद्र, जसवीर और हरिओम सहित दर्जनों किसान शामिल हैं, जिन्हें भारी आर्थिक नुकसान पहुंचा है।
विज्ञापन

भाकियू के प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी उदयवीर सिंह के नेतृत्व में पहुंचे किसानों ने पीड़ित परिवारों को तुरंत उचित मुआवजा दिलाने और जर्जर तारों व खंभों को बदलने की मांग की है। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही मुआवजा नहीं दिया गया और जर्जर तार नहीं बदले गए तो वह एकजुट होकर धरने पर बैठने को मजबूर होंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed