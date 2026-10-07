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कर्नल सीके नाएडू ट्रॉफी: कानपुर में कैंप शुरू

Wed, 07 Oct 2026 06:46 PM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मेरठ
संवाद न्यूज एजेंसी, मेरठ Updated Wed, 07 Oct 2026 06:46 PM IST
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Col. C.K. Nayudu Trophy: Camp begins in Kanpur
समीर रिजवी, क्रिकेटर
समीर समेत मेरठ के कई क्रिकेटर हुए शामिल, 12 से विक्टोरिया पार्क में होगा यूपी-महाराष्ट्र पहला मुकाबला
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फोटो समाचार
संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी मैच की शुरुआत 12 अक्तूबर से हो रही है। इसे लेकर जल्द ही यूपीसीए की ओर से उत्तर प्रदेश की टीम की घोषणा की जाएगी। बुधवार को कानपुर के कमला क्लब में खिलाड़ियों का कैंप शुरू हो गया है। इसमें मेरठ से समीर रिजवी, यशु प्रधान, शुभ मिश्रा, ऋतुराज समेत कई क्रिकेटरों ने हिस्सा लिया है। उम्मीद है कि जल्द ही यूपी की टीम की भी घोषणा हो जाएगी।

कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच पहला मुकाबला यहां मेरठ स्थित विक्टोरिया पार्क क्रिकेट मैदान में खेला जाना है। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से इसके लिए कानपुर में कैंप लगा दिया गया है। कैंप में प्रदेशभर से 100 से अधिक क्रिकेटर शामिल हुए हैं। इसमें मेरठ से समीर रिजवी, बल्लेबाज ऋतुराज शर्मा, ऑलराउंडर शुभ मिश्रा, तेज गेंदबाज अंकुर शर्मा, बल्लेबाज अमोघ, बल्लेबाज यशु प्रधान, बल्लेबाज मानव सिंधु, तेज गेंदबाज अजय कुमार और विजय कुमार समेत कई क्रिकेटर मेरठ से कैंप में शामिल हुए। अब उम्मीद की जा रही है कि 9 अक्तूबर तक यूपीसीए की ओर से कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी मैच को लेकर भी यूपी की टीम की घोषणा कर दी जाएगी। मेरठ के कई क्रिकेटरों के टीम में चुने जाने की उम्मीद है। मेरठ में मैच होने के नाते यह उम्मीद और भी अधिक बढ़ जाती है कि ऋतुराज शर्मा, समीर रिजवी समेत कई क्रिकेटरों का चयन पक्का है।

समीर रिजवी, क्रिकेटर

समीर रिजवी, क्रिकेटर

समीर रिजवी, क्रिकेटर

समीर रिजवी, क्रिकेटर

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