Meerut News: बच्चे को स्कूटी से तीन बार मारी टक्कर, नाली में गिरकर घायल
मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 07:17 PM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 07:17 PM IST
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- आरोपी ने बच्चे की गिरेबान पकड़कर दिया धक्का, घटना सीसीटीवी में कैद
संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। लोहियानगर क्षेत्र की जाकिर कॉलोनी में छह साल के बच्चे को आरोपी अदनान ने स्कूटी से तीन बार टक्कर मारकर घायल कर दिया। परिजनों का आरोप है कि स्कूटी सवार युवक ने जानबूझकर बच्चे को निशाना बनाया। तीसरी टक्कर के बाद बच्चा नाली में जा गिरा। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज सामने आने के बाद बच्चे के दादा ने लोहियानगर थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ शिकायत दी। पुलिस ने बच्चे का मेडिकल कराया और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।
जाकिर कॉलोनी गली नंबर-2 निवासी अशफाक ने थाने पर तहरीर देते हुए बताया कि उनका छह वर्षीय पोता रविवार दोपहर ट्यूशन पढ़कर घर लौट रहा था। इसी दौरान गली में रहने वाला अदनान स्कूटी लेकर वहां पहुंचा। आरोप है कि आरोपी ने बच्चे को गिरेबान से पकड़कर ऊपर उठा दिया। वहीं बच्चे को धक्का दे दिया। इसके बाद बच्चा वहां से जाने लगा। इस पर आरोपी ने स्कूटी से बच्चे को तीन बार टक्कर मारी। टक्कर लगने से बच्चा नाली में जा गिरा। हादसे में बच्चे को चोटें आई। बच्चे ने घर जाकर परिजनों को मामले से अवगत कराया।
सोमवार को घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद परिवार के लोग बच्चे को लेकर लोहियानगर थाने पहुंचे। परिजनों के अनुसार आरोपी स्कूटी से रोजाना बच्चों को टक्कर मारता है। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देता है। सीओ कोतवाली संग्राम सिंह का कहना है कि तहरीर प्राप्त हो गई है। आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।
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मेरठ। लोहियानगर क्षेत्र की जाकिर कॉलोनी में छह साल के बच्चे को आरोपी अदनान ने स्कूटी से तीन बार टक्कर मारकर घायल कर दिया। परिजनों का आरोप है कि स्कूटी सवार युवक ने जानबूझकर बच्चे को निशाना बनाया। तीसरी टक्कर के बाद बच्चा नाली में जा गिरा। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज सामने आने के बाद बच्चे के दादा ने लोहियानगर थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ शिकायत दी। पुलिस ने बच्चे का मेडिकल कराया और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।
जाकिर कॉलोनी गली नंबर-2 निवासी अशफाक ने थाने पर तहरीर देते हुए बताया कि उनका छह वर्षीय पोता रविवार दोपहर ट्यूशन पढ़कर घर लौट रहा था। इसी दौरान गली में रहने वाला अदनान स्कूटी लेकर वहां पहुंचा। आरोप है कि आरोपी ने बच्चे को गिरेबान से पकड़कर ऊपर उठा दिया। वहीं बच्चे को धक्का दे दिया। इसके बाद बच्चा वहां से जाने लगा। इस पर आरोपी ने स्कूटी से बच्चे को तीन बार टक्कर मारी। टक्कर लगने से बच्चा नाली में जा गिरा। हादसे में बच्चे को चोटें आई। बच्चे ने घर जाकर परिजनों को मामले से अवगत कराया।
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सोमवार को घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद परिवार के लोग बच्चे को लेकर लोहियानगर थाने पहुंचे। परिजनों के अनुसार आरोपी स्कूटी से रोजाना बच्चों को टक्कर मारता है। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देता है। सीओ कोतवाली संग्राम सिंह का कहना है कि तहरीर प्राप्त हो गई है। आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।
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