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छठ महापर्व : उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रतियों ने किया व्रत का पारण

Mon, 16 Nov 2026 07:03 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 07:03 PM IST
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Chhath Mahaparv: Devotees conclude their fast by offering 'arghya' to the rising sun.
आस्था के महापर्व छठ में उगते सूर्य की पूजा अर्चना करते हुए महिला श्रद्धालु। (मवाना)
- मवाना की शुगर मिल कॉलोनी में छठ महापर्व का अनुष्ठान संपन्न
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संवाद न्यूज एजेंसी
मवाना। शुगर मिल कॉलोनी में लोक आस्था का महापर्व छठ सोमवार को संपन्न हो गया। यह दो दिवसीय अनुष्ठान भव्य और हर्षोल्लासपूर्ण माहौल के बीच आयोजित हुआ। इस पावन अवसर पर कॉलोनी में अपार उत्साह और आस्था का सैलाब उमड़ा नजर आया।
व्रत रखने वाली महिलाओं ने सुबह के समय भगवान सूर्य की उपासना की। उन्होंने कॉलोनी के पार्क स्थित जलाशय में खड़े होकर पूजा की। महिलाओं ने पूरी निष्ठा, श्रद्धा और अनुशासन के साथ अर्घ्य अर्पित किया। पारंपरिक पूजन सामग्री के साथ उगते सूर्य देव को जल चढ़ाया गया। व्रती महिलाओं ने परिवार की सुख-समृद्धि, शांति और संतान की दीर्घायु की कामना की। महिलाओं ने जलाशय के समीप मिट्टी और रेत की वेदी बनाकर पूजा की जगह आरक्षित की थी। बांस के दऊरे, सूप और गन्ने को खूबसूरती से सजाकर पूजा-अर्चना की गई। छठी मइया और सूर्य देव की पारंपरिक विधि-विधान के साथ पूजा हुई। 36 घंटे के निर्जला व्रत का पालन करते हुए महिलाओं ने जल ग्रहण कर पारण किया।
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गणमान्य लोगों और श्रद्धालुओं की उपस्थिति
धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन को सफल बनाने में कॉलोनी के गणमान्य नागरिकों और श्रद्धालुओं ने सक्रिय सहभागिता की। मनीष, राजीव तिवारी, विनीत पांडे, विवेक झा, अनिता और सतीश भारती उपस्थित रहे। कुसुम, ललिता, उर्मिला और सुनीता सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इन सभी ने अनुष्ठान में शामिल होकर पर्व की गरिमा को बढ़ाया।

आस्था के महापर्व छठ में उगते सूर्य की पूजा अर्चना करते हुए महिला श्रद्धालु। (मवाना)

आस्था के महापर्व छठ में उगते सूर्य की पूजा अर्चना करते हुए महिला श्रद्धालु। (मवाना)

आस्था के महापर्व छठ में उगते सूर्य की पूजा अर्चना करते हुए महिला श्रद्धालु। (मवाना)

आस्था के महापर्व छठ में उगते सूर्य की पूजा अर्चना करते हुए महिला श्रद्धालु। (मवाना)

आस्था के महापर्व छठ में उगते सूर्य की पूजा अर्चना करते हुए महिला श्रद्धालु। (मवाना)

आस्था के महापर्व छठ में उगते सूर्य की पूजा अर्चना करते हुए महिला श्रद्धालु। (मवाना)

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