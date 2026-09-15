सेंट्रल मार्केट प्रकरण: सेटबैक कार्रवाई के विरोध में छह महीने से धरने पर महिलाएं, समाधान तक आंदोलन का एलान
शास्त्रीनगर सेक्टर-2 में 10 अप्रैल से शुरू हुआ महिलाओं का धरना छह महीने बाद भी जारी है। महिलाओं का कहना है कि घर और परिवार बचाने के लिए वे सड़क पर बैठने को मजबूर हैं और समाधान तक पीछे नहीं हटेंगी।
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मेरठ के शास्त्रीनगर सेक्टर-2 में सेटबैक कार्रवाई के विरोध में महिलाओं का धरना छह महीने से जारी है। 10 अप्रैल से शुरू हुआ आंदोलन मंगलवार 15 सितंबर को भी जारी रहा। मौसम की मार और लगातार गुजरते दिनों के बावजूद महिलाएं धरनास्थल पर डटी हुई हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी समस्या का स्थायी समाधान नहीं होता, आंदोलन जारी रहेगा।
छह महीने बाद भी जारी है धरना
महिलाओं ने कहा कि छह महीने से वे लगातार धरना दे रही हैं, लेकिन अब तक उनकी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ है। उनका आरोप है कि उनकी आवाज जिम्मेदार अधिकारियों तक प्रभावी ढंग से नहीं पहुंच रही है। महिलाओं का कहना है कि वे किसी विवाद या टकराव के लिए नहीं, बल्कि अपने घर और परिवार को बचाने के लिए धरने पर बैठी हैं।
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मौसम की मार के बावजूद नहीं पीछे हटीं
लगातार बदलते मौसम और लंबे समय से चल रहे आंदोलन के बावजूद महिलाओं का हौसला नहीं टूटा है। उनका कहना है कि छह महीने बीत चुके हैं, लेकिन वे अपनी मांग से पीछे नहीं हटेंगी।
समाधान तक आंदोलन जारी रखने का एलान
महिलाओं ने स्पष्ट किया कि आवास विकास परिषद की सेटबैक कार्रवाई को लेकर जब तक उनकी समस्या का स्थायी समाधान नहीं होता, तब तक धरना जारी रहेगा। उनका कहना है कि मांग पूरी होने तक आंदोलन से पीछे हटने का सवाल ही नहीं है।