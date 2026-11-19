संवाद न्यूज एजेंसीमेरठ। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर में संचालित सीबीसीएस और स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों की विषम सेमेस्टर परीक्षाएं 28 नवंबर से शुरू होंगी। विश्वविद्यालय ने सत्र 2026-27 की परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया है।परीक्षा नियंत्रक की ओर से 19 नवंबर को जारी विज्ञप्ति में संबंधित विभागों, संस्थानों और समन्वयकों को विद्यार्थियों तक परीक्षा कार्यक्रम पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। विश्वविद्यालय ने सभी विभागों को अपने स्तर से भी परीक्षार्थियों को परीक्षा तिथियों की जानकारी देने और कार्यक्रम का व्यापक प्रचार करने को कहा है। परीक्षा कार्यक्रम विश्वविद्यालय की ओर से जारी कर दिया गया है।