सीसीएसयू : बीएड की छूटी प्रयोगात्मक परीक्षाएं 15 से 17 सितंबर तक

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संवाद न्यूज एजेंसीमेरठ। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने बीएड के तीन सत्रों की छूटी हुई प्रयोगात्मक और मौखिक परीक्षाएं कराने का निर्णय लिया है। सत्र 2023-25, 2024-26 और 2025-27 के जिन छात्र-छात्राओं की परीक्षा किसी कारण से छूट गई थी और परीक्षा कालबाधित नहीं हुई है, वे 15 से 17 सितंबर तक निर्धारित केंद्रों पर परीक्षा दे सकेंगे। परीक्षा सुबह 10 बजे से शुरू होगी।विवि की ओर से जारी सूचना के अनुसार जिन विद्यार्थियों ने छूटी हुई प्रयोगात्मक/मौखिक परीक्षा के लिए विश्वविद्यालय में आवेदन जमा किया है, उनके लिए परीक्षा केंद्र निर्धारित कर दिए गए हैं। बीएड प्रथम वर्ष की परीक्षा आईएनपीजी कॉलेज, मेरठ, एनएएस कॉलेज, मेरठ और आरजी पीजी कॉलेज, मेरठ में होगी। बीएड द्वितीय वर्ष की परीक्षा डीएन कॉलेज, मेरठ और शहीद मंगल पांडे राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, माधवपुरम में कराई जाएगी।विश्वविद्यालय ने संबंधित महाविद्यालयों को परीक्षा की तिथि के साथ विद्यार्थियों की सूची अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सभी बीएड महाविद्यालयों और संस्थानों को विद्यार्थियों को परीक्षा संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया है। परीक्षा नियंत्रक की ओर से जारी विज्ञप्ति में स्पष्ट किया गया है कि यह अवसर केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए है, जिनकी परीक्षा छूटी है और जो कालबाधित श्रेणी में नहीं आते।