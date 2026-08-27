Meerut News: कैडेट्स को दिया सकारात्मक सोच का संदेश

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संवाद न्यूज एजेंसीमोदीपुरम। थल सेना कैंप लॉन्च एवं सीएटीसी-264 के छठे दिन बृहस्पतिवार को एनसीसी के अपर महानिदेशक मेजर जनरल गौरव गौतम ने कैंप का दौरा किया। ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर पदम सिंह जांगू और कैंप कमांडेंट कर्नल सौरभ डिमरी ने उनका स्वागत किया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान उन्होंने थल सेना कैंप के लिए चयनित 52 कैडेट्स का उत्साहवर्धन किया और किट लेआउट का निरीक्षण किया।सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वेटरनरी क्लीनिक सभागार में आयोजित कार्यक्रम में कैंप की गतिविधियों और प्रगति की जानकारी दी गई। पिछले थल सेना कैंप की बेस्ट कैडेट प्रतियोगिता के विजेताओं को पदक प्रदान किए गए। मेरठ ग्रुप को रनर-अप ट्रॉफी और लखनऊ ग्रुप को विजेता ट्रॉफी दी गई। पिछले वर्ष थल सेना कैंप में शामिल रहे कैडेट्स ने अपने अनुभव साझा किए।मेजर जनरल गौरव गौतम ने कैडेट्स को अनुशासन, आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच और टीम भावना के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि एनसीसी केवल नौकरी पाने का माध्यम नहीं, बल्कि व्यक्तित्व और नेतृत्व क्षमता विकसित करने का महत्वपूर्ण मंच है। उन्होंने प्रशिक्षण में सुधार के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की। इस दौरान उन्होंने करीब 403 कैडेट्स से व्यक्तिगत संवाद कर उनके कॉलेज, गतिविधियों और एनसीसी अनुभवों की जानकारी ली। कार्यक्रम का समापन एनसीसी गीत के साथ हुआ।