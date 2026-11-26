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मवाना। क्षेत्र में संविधान दिवस के अवसर पर विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों और सामाजिक संगठनों ने जागरुकता व सम्मान समारोह आयोजित किए। इन आयोजनों में संविधान के मूल्यों, अधिकारों और कर्तव्यों पर विशेष बल दिया।एएस इंटर कॉलेज में एनसीसी कैडेट्स ने चार्ट निर्माण, सुभाष चौक तक जागरुकता रैली, प्रश्नोत्तरी और भाषण प्रतियोगिताएं आयोजित कीं। भाषण में कैडेट रिया प्रथम और कैडेट अंकुश कुमार द्वितीय रहे। प्रधानाचार्य डॉ. मेघराज सिंह और एनसीसी प्रभारी लेफ्टिनेंट बलराज सिंह ने रैली को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने संविधान के मूल्यों और कर्तव्यों को जीवन में उतारने का आह्वान किया। कृष्णा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन्स में बीए राजनीति विज्ञान के छात्र-छात्राओं ने संविधान के विभिन्न पहलुओं पर विचार रखे। अध्यक्ष विजयराज, उप प्रधानाचार्य राजेश चौधरी और संकाय सदस्यों ने सांविधानिक आदर्शों पर चलने का संकल्प दिलाया।अंबेडकर समाज सुधार समिति के तत्वावधान में पार्क में लोगों ने बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर के संविधान को नमन किया। प्रहलाद प्रबंधक ने समानता के अधिकार पर अपने विचार व्यक्त किए। वर्तमान अध्यक्ष जयचंद फौजी ने सर्वधर्म एकता और सुख-दुख में सहभागिता पर बल दिया। पूर्व अध्यक्ष रवि कुमार (रवि कार्ड वाला) ने नारी शक्ति, शिक्षा और न्याय के अधिकार पर बात की। इस अवसर पर अशोक कुमार, विजेंद्र कानूनगो, श्यामवीर कानूनगो सहित कई अन्य लोग उपस्थित रहे।