Meerut News: परिवार बचाने के लिए अहंकार छोड़ें, एक दूसरे को समझें

माई सिटी रिपोर्टरमेरठ।आर्य समाज बुढ़ाना गेट पर चल रहे वेद प्रचार कार्यक्रम के दूसरे दिन शुक्रवार को ऋग्वेद के मंत्रों के साथ आहुतियां दी गईं। मुख्य वक्ता सहारनपुर से आए रणवीर शास्त्री ने गृहस्थ जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि परिवारों में बिखराव बढ़ रहा है। इसका कारण लोग अपने स्वाभिमान के कारण एक दूसरे के सामने झुकना नहीं चाहते। उन्होंने आपसी समझ और समन्वय पर जोर दिया।कुलदीप आर्य ने भजनों की प्रस्तुति दी। जिला प्रधान सुशील बंसल ने उपस्थित लोगों का धन्यवाद करते हुए कहा कि सुने गए संदेशों पर चिंतन करना चाहिए। मंच संचालन मंत्री संजय गुप्ता ने किया। कार्यक्रम में सोम प्रकाश, गोपाल रस्तोगी, नरेश, योगेश गुप्ता, अमित कांत, गीता बंसल, रेखा, लता गुप्ता, मनीषा, दीपा, रेनू बंसल, सुधा शर्मा आदि मौजूद रहे।