Meerut News: पेंशन पुनरीक्षण की मांग को लेकर बीएसएनएल पेंशनर्स का धरना जारी

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...आफोर्डेबिलिटी क्लॉज हटाने और आठवें वेतन आयोग में पेंशन रिवीजन शामिल करने की मांगमाई सिटी रिपोर्टरमेरठ। एनसीसीपीए और एफसीपीए के केंद्रीय मुख्यालय के आह्वान पर एआईबीडीपीए जिला शाखा के तत्वावधान में महाप्रबंधक बीएसएनएल मुख्यालय के समक्ष चल रहा तीन दिवसीय धरना शनिवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। धरने की अध्यक्षता सतीश कुमार शर्मा ने की।एआईबीडीपीए मेरठ परिमंडल सचिव नरेश पाल ने कहा कि 1 जनवरी 2017 से पेंशन पुनरीक्षण में विलंब किया जा रहा है। उन्होंने आफोर्डेबिलिटी क्लॉज हटाने की मांग की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पेंशनर्स के 11 सूत्रीय मांग पत्र का तत्काल निस्तारण करे।सतीश कुमार शर्मा ने कहा कि वैलिडेशन एक्ट-2025 रद्द करने और आठवें वेतन आयोग के टीओआर में पेंशन रिवीजन शामिल करने की मांग की। धरने में रामस्वरूप सहित बड़ी संख्या में पेंशनर्स और कर्मचारी मौजूद रहे।