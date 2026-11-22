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सरधना। भाजपा नेता संगीत सोम ने रविवार को कुमार पैलेस में कार्यकर्ताओं संग बैठक की। उन्होंने मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। सोम ने कार्यकर्ताओं को गांवों और बूथों पर सक्रिय रहने की जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने कहा कि किसी भी पात्र व्यक्ति का नाम सूची से छूटना नहीं चाहिए। कार्यकर्ताओं को घर-घर जाकर मतदाताओं के नामों का सत्यापन करना होगा। विशेष रूप से 18 वर्ष के युवाओं को सूची में शामिल कराने पर जोर दिया। उन्होंने नाम जोड़ने, संशोधन और छूटे हुए मतदाताओं के आवेदन में मदद करने को कहा। सोम ने इस अभियान को लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत करने की जिम्मेदारी बताया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आपसी तालमेल से काम करने की अपील की। साथ ही विश्वास जताया कि प्रदेश में भाजपा तीसरी बार सरकार बनाएगी।