बागपत: बीसी सखियों का डेढ़ साल से कोड बंद, 210 से अधिक का रोजगार ठप; 35.75 लाख का निवेश फंसा

बताया गया कि 50 से अधिक सखियों ने बैंकिंग कार्य के लिए 40 हजार रुपये तक के लैपटॉप भी खरीदे। करीब दो महीने तक डिवाइस के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवा जारी रही, लेकिन उसके बाद कंपनी बागपत से चली गई और कोड बंद हो गए। कोड बंद होने से जमा-निकासी समेत अन्य बैंकिंग कार्य रुक गए और ग्रामीणों को फिर शाखाओं का रुख करना पड़ रहा है।



डिवाइस और लैपटॉप पर 35.75 लाख रुपये का निवेश फंसा

बड़ौत। जनपद में 210 से अधिक बीसी सखियों ने औसतन 7,500 रुपये की डिवाइस खरीदीं। इससे डिवाइस पर करीब 15.75 लाख रुपये खर्च किए। वहीं 50 से अधिक सखियों ने 40 हजार रुपये तक के लैपटॉप खरीदे। अधिकतम कीमत के आधार पर इन पर करीब 20 लाख रुपये खर्च हुए। दोनों को मिलाकर निवेश में 35.75 लाख रुपये की धनराशि फंस गई है।



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