Meerut News: कासमपुर कंपोजिट विद्यालय में सुरक्षा मानकों का ऑडिट, व्यवस्था का लिया जायजा
मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 07:48 PM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 07:48 PM IST
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माछरा। कंपोजिट विद्यालय कासमपुर में सुरक्षा मानकों के ऑडिट के तहत नोडल अधिकारी व उनकी टीम पहुंची, जिसमें सभी कुछ सामान्य पाया गया। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार जनपद के सभी सरकारी विद्यालयों में सुरक्षा मानकों के ऑडिट का अभियान चलाया गया है। इसी क्रम में कासमपुर कंपोजिट विद्यालय का निरीक्षण जिला स्तर से आए नोडल अधिकारी मुकेश बल्लभ शर्मा एवं विवेक तथा उनकी टीम द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान टीम ने विद्यालय में उपलब्ध सुरक्षा व्यवस्थाओं और विद्यार्थियों के लिए जरूरी सुविधाओं का बारीकी से जायजा लिया। ग्राम प्रधान माछरा यतेंद्र शर्मा भी उपस्थित रहे। उन्होंने निरीक्षण टीम को विद्यालय की व्यवस्थाओं की जानकारी दी।
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