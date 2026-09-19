फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Attempted robbery at a clothing showroom; accused fled after shoving the police.

Meerut News: कपड़ों के शोरूम में लूट का प्रयास, पुलिस को धक्का देखकर भागे आरोपी

Sat, 19 Sep 2026 09:14 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 09:14 PM IST
विज्ञापन
Attempted robbery at a clothing showroom; accused fled after shoving the police.
- परतापुर के रिठानी में दिनदहाडे हुई वारदात, पुलिस तलाश में जुटी
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। परतापुर थाना क्षेत्र के रिठानी स्थित घोपला मोड़ पर छह बाइकों पर सवार 12 युवकों ने कपड़ों के शोरूम में शनिवार को लूटपाट का प्रयास किया। विरोध करने पर आरोपियों ने शोरूम मालिक पर जानलेवा हमला किया। इस दौरान गश्त कर रही पुलिस ने आरोपी युवकों को पकड़ने का प्रयास किया तो वह पुलिस के साथ धक्का-मुक्की कर फरार हो गए। पुलिस ने आरोपियों का पीछा करने का प्रयास किया लेकिन वे हाथ नहीं आ सके। पुलिस ने हमले में घायल दुकान संचालक मनीष का सीएचसी में उपचार कराया। पुलिस युवकों को तलाश रही है।
रिठानी निवासी मनीष का घोपला मोड़ पर जय वैष्णो गारमेंटस नाम से कपड़ों का शोरूम है। परतापुर थाने में तहरीर देते हुए मनीष ने बताया कि शनिवार दोपहर वह अपने शोरूम में बैठे हुए थे। इसी दौरान छह बाइकों पर सवार आधा दर्जन युवक वहां पहुंचे और उनके साथ मारपीट करते हुए दुकान में तोड़फोड़ शुरू कर दी। घटना को देखकर आसपास के दुकानदारों ने गश्त कर रहे दो पुलिसकर्मियों को जानकारी दी।
विज्ञापन

मौके पर पहुंची पुलिस को देखकर आरोपी भागने लगे। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने का प्रयास किया तो वे पुलिस के साथ धक्का-मुक्की कर भाग गए। पुलिस के द्वारा पीछा करने पर भी वे हाथ नहीं आ सके। इसके बाद पुलिस ने घायल शोरूम संचालक को उपचार के लिए सीएचसी भूड़बराल में भेजा।
विज्ञापन
विज्ञापन

पीड़ित शोरूम संचालक ने थाने में 12 अज्ञात युवकों के खिलाफ तहरीर दी है। सीओ ब्रह्मपुरी रामप्रकाश ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। सीसीवीटी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है।

----------------
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed