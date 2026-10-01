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Meerut News: कार नहीं मिलने पर विवाहिता का गला घोंटने का प्रयास

Thu, 01 Oct 2026 07:14 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 07:14 PM IST
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Attempt to strangle married woman over failure to provide car
संवाद न्यूज एजेंसी
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लावड़। दहेज में कार की मांग पूरी न होने पर विवाहिता इमराना ने ससुराल पक्ष के लोगों पर प्रताड़ित करने और गला दबाकर मारने का प्रयास का आरोप लगाया। इंचौली पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मेरठ के हुमायूं नगर निवासी शाहरुख ने इंचौली थाने पर दर्ज प्राथमिकी में बताया कि उसकी बहन इमराना की शादी चार जुलाई 2023 को लावड़ निवासी इकबाल के साथ हुई थी। शादी में मायके पक्ष ने करीब 15 लाख रुपये खर्च किए थे। घरेलू सामान के अलावा 10 तोले सोने और एक किलो चांदी के आभूषण भी दिए गए थे। आरोप है कि इसके बावजूद ससुराल पक्ष के लोग दहेज में कार नहीं लाने पर इमराना के साथ मारपीट करने लगे। इमराना के बेटी होने के बाद ससुराल पक्ष ने छूछक में कार लाने का दबाव बनाया। आरोप है कि मांग पूरी नहीं होने पर 19 अगस्त को इकबाल, सईदा, तमन्ना, जमील और इरशाद ने इमराना के साथ मारपीट की और गला दबाकर मारने का प्रयास किया। घटना की जानकारी मिलने पर मायके पक्ष के लोग इमराना को अपने साथ ले गए। सीओ सदर देहात सुधीर सिंह ने बताया कि जांच की जा रही है। जांच उपरांत कार्रवाई की जाएगी।
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