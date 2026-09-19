Meerut News: पत्नी पर पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश, चेहरे पर मार चाकू

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

संवाद न्यूज एजेंसीमेरठ। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में शनिवार शाम आरोपी पति मवाना के इकराम नगर निवासी अमजद पर ससुराल में पत्नी रेशमा पर पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश करने और चाकू से चेहरे पर वार करने का आरोप है। महिला के शोर मचाने पर आरोपी मौके से भागने की कोशिश करने लगा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया। पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली।मजीदनगर निवासी रेशमा उर्फ निशा ने लिसाड़ी थाने पर प्राथमिकी दर्ज कराई। बताया कि शनिवार शाम करीब 5 बजे वह अपने मायके में छोटी बेटी को सुला रही थी। इसी दौरान उसका पति अमजद गाली देता हुआ जबरन घर में घुस आया। आरोप है कि अमजद ने जेब से पेट्रोल से भरी बोतल निकाली और उसे जिंदा जलाने के इरादे से पेट्रोल उसके ऊपर डाल दिया। इसके बाद आरोपी ने जेब से चाकू निकालकर उसके चेहरे पर वार किया। हमले में महिला लहूलुहान हो गई। जान बचाने के लिए उसने शोर मचाते हुए पुलिस को 112 नंबर पर सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से आरोपी को पकड़कर चाकू और पेट्रोल की बोतल बरामद कर ली। पुलिस आरोपी को थाने ले गई। सीओ कोतवाली संग्राम सिंह ने बताया कि आरोपी पुलिस हिरासत में है।