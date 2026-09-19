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Meerut News: 15 दिन में समस्याओं के निस्तारण का मिला आश्वासन

Sat, 19 Sep 2026 07:45 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 07:45 PM IST
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Assurance received regarding the resolution of issues within 15 days.
भाकियू धन सिंह कोतवाल के कार्यकर्ता ज्ञापन देने से पहले धरना देते हुए। (मवाना)
धरनारत भाकियू धनसिंह कोतवाल के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को ज्ञापन दिया
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संवाद न्यूज एजेंसी
मवाना। भारतीय किसान यूनियन (धनसिंह कोतवाल) के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को तहसील प्रांगण में धरना दिया। कार्यकर्ताओं ने उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर किसानों व क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के त्वरित निस्तारण की मांग की। एसडीएम द्वारा 15 दिन में समस्याओं के निस्तारण का आश्वासन देने पर धरना समाप्त कर दिया।
वक्ताओं ने मांग उठाई कि गन्ना किसानों की बढ़ती लागत को देखते हुए गन्ने का भाव 6 से 7 रुपये प्रति किलो तय किया जाए और बकाया गन्ना भुगतान पर ब्याज का जल्द भुगतान कराया जाए। इसके अतिरिक्त मवाना-मखदूमपुर मार्ग का चौड़ीकरण, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर, दवा व पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध कराने की पुरजोर मांग की गई।
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किसान नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि 15 दिनों में समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो संगठन उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष अनमोल भड़ाना, युवा जिलाध्यक्ष राहुल गुर्जर, शौकीन गुर्जर, शिवसैनी, रजत पंवार, अरमान, अंकित चावड़ा, जयवीर समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। एसडीएम संतोष कुमार सिंह द्वारा 15 दिन में समस्याओं के निस्तारण का आश्वासन देने पर धरना समाप्त कर दिया।
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