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प्राचार्य डॉ. अंजू सिंह ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की।प्रतियोगिता में छात्राओं से सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे गए। सही उत्तर देने वाली छात्राओं को पुरस्कृत किया जाएगा। अंजलि ने प्रथम, माही ने द्वितीय और गुलफसा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम अधिकारी प्रो. मोनिका चौधरी ने छात्राओं को ऐसी प्रतियोगिताओं में अधिक संख्या में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। निर्णायक मंडल में डॉ. ज्योति चौधरी और डॉ. डेजी वर्मा शामिल रहे। कार्यक्रम का समापन प्रो. मोनिका चौधरी के आभार व्यक्त करने के साथ हुआ।

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मेरठ। शहीद मंगल पांडे राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय में मंगलवार को राष्ट्रीय सेवा योजना की द्वितीय इकाई ने कौमी एकता सप्ताह के अंतर्गत ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की।