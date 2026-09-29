Meerut News: मंडल अध्यक्ष बनने पर अनिल मौर्य का सम्मान

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संवाद न्यूज एजेंसीसरधना। उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ के लखनऊ में हुए चुनाव में निर्विरोध मंडल अध्यक्ष चुने गए अनिल मौर्य का मंगलवार को तहसील सरधना में अधिवक्ताओं, तहसील कर्मचारियों और संभ्रांत नागरिकों ने सम्मान किया। इस दौरान उन्हें फूलमाला पहनाने के साथ शॉल, सम्मान पत्र और गौतम बुद्ध की प्रतिमा भेंट की गई।बताया गया कि 12 सितंबर को लखनऊ स्थित अटल बिहारी वाजपेयी प्रेक्षागृह में प्रदेश के कलक्ट्रेट कर्मचारियों के चुनाव हुए थे। इसमें अनिल मौर्य को निर्विरोध मंडल अध्यक्ष चुना गया। उनके निर्वाचन पर तहसील परिसर में आयोजित सम्मान समारोह में विभिन्न वर्गों के लोगों ने खुशी जताई।कार्यक्रम में डॉ. रविंद्र सिंह एडवोकेट, सुशील कुमार, हरीश कुमार, मनीष कुमार, पूर्व को-ऑपरेटिव सोसाइटी अध्यक्ष विजय कुमार, जीशान कुरैशी, पूर्व पेशकार मनमोहन त्यागी, शिव मोहन, कुलदीप शर्मा, अमित कुमार, अशोक कुमार, जगबीर सिंह पेशकार, राकेश कुमार, सफाई मजदूर कांग्रेस के प्रदेश व संग्रह अमीन अध्यक्ष सुभाष चावरिया, सामाजिक एवं हरियाली संरक्षण के अध्यक्ष रेहान मलिक और डॉ. लुकमान सहित अन्य लोगों ने अनिल मौर्य का स्वागत किया।