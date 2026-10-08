मेरठ का अमित हत्याकांड: टूटी थीं गर्दन की हड्डियां, हत्या की रात से गिरफ्तारी तक 51 बार हुई बात; ये बयान अहम

रविता और अमरदीप को दोषी करार देने में पोस्टमार्टम करने वाले डॉ. कपिल गर्ग समेत अन्य गवाहों के बयान अहम साबित हुए। डिजिटल साक्ष्यों में दोनों की सीडीआर और मोबाइल लोकेशन ने भी वारदात की कड़ियां जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हत्या की रात 12 अप्रैल 2025 से 16 अप्रैल की सुबह गिरफ्तारी से पहले तक दोनों ने 51 बार मोबाइल पर बात की थी।

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डॉ. कपिल गर्ग ने कोर्ट में बताया कि उन्होंने 13 अप्रैल 2025 को शाम 5:45 से 6:30 बजे तक अमित के शव का पोस्टमार्टम किया था। चेहरे पर ऑक्सीजन की कमी से हल्का नीलापन, आंखें बंद व कंजस्टेड और हाथों के नाखून नीले थे। चेहरे व नाक की बायीं ओर, निचले होंठ और दोनों एड़ियों पर खरोंच के निशान थे। गर्दन के दाहिने हिस्से पर चोट थी। त्वचा खोलने पर सूजन और खून के थक्के मिले।