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हस्तिनापुर। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं टाइगर परियोजना अधिकारी रामकुमार ने शुक्रवार को हस्तिनापुर वन रेंज का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्यों, पर्यावरण संरक्षण परियोजनाओं और वन विभाग की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। रामकुमार ने अधीनस्थ अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने और गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए।उन्होंने निर्माणाधीन वन्यजीव रेस्क्यू सेंटर और वानिकी प्रशिक्षण संस्थान का अवलोकन किया। उन्होंने निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और निर्धारित समय सीमा में पूरा करने को कहा। उन्होंने हस्तिनापुर रेंज परिसर में विकसित वंदे मातरम वाटिका, नेचर ट्रेल और वन विश्राम गृह का भ्रमण किया। यहां उन्होंने साफ-सफाई, पौधों के संरक्षण और पर्यटकों की बुनियादी सुविधाओं का निरीक्षण किया। मनोहरपुर कॉलोनी स्थित चरक वाटिका का भी दौरा किया। वहां औषधीय पौधों की स्थिति और रखरखाव देखकर सुंदरीकरण व नियमित देखभाल पर जोर दिया।वन्यजीव संरक्षण और ईको-टूरिज्मनिरीक्षण के दौरान अधिकारी ने स्थानीय वन कर्मियों से संवाद कर क्षेत्र की समस्याओं और वन्यजीव सुरक्षा पर चर्चा की। उन्होंने सरकारी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से समझौता न करने तथा सभी वाटिकाओं व प्रशिक्षण केंद्रों का रखरखाव उच्च स्तर का रखने के निर्देश दिए। इस अवसर पर डीएफओ वंदना फोगाट, वन क्षेत्राधिकारी खुशबू उपाध्याय भी उपस्थित थीं।