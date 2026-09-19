Meerut News: दुकान में आग लगाने का आरोपी गिरफ्तार कर भेजा जेल

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जांच अधिकारी थाना प्रभारी कमल शंकर त्रिवेदी ने बताया कि इस मामले में आरोपी के पुत्र जितेंद्र ने अपने पिता सतीश के खिलाफ थाने पर तहरीर देकर बताया कि उसके पिता शराब के नशे में उसकी मां से आए दिन बिना वजह विवाद करता हैं जिससे पूरा परिवार परेशान है। शुक्रवार को भी विवाद और गाली-गलौज के बाद गुस्से में दुकान में आग लगा दी थी।