Meerut News: दुकान में आग लगाने का आरोपी गिरफ्तार कर भेजा जेल
मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 08:26 PM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 08:26 PM IST
विज्ञापन
हस्तिनापुर। अर्जुन चौक के समीप फास्ट फूड की दुकान में आग लगाकर नुकसान पहुंचाने के मामले में पुलिस ने शनिवार को आरोपी सतीश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
जांच अधिकारी थाना प्रभारी कमल शंकर त्रिवेदी ने बताया कि इस मामले में आरोपी के पुत्र जितेंद्र ने अपने पिता सतीश के खिलाफ थाने पर तहरीर देकर बताया कि उसके पिता शराब के नशे में उसकी मां से आए दिन बिना वजह विवाद करता हैं जिससे पूरा परिवार परेशान है। शुक्रवार को भी विवाद और गाली-गलौज के बाद गुस्से में दुकान में आग लगा दी थी।
विज्ञापन
जांच अधिकारी थाना प्रभारी कमल शंकर त्रिवेदी ने बताया कि इस मामले में आरोपी के पुत्र जितेंद्र ने अपने पिता सतीश के खिलाफ थाने पर तहरीर देकर बताया कि उसके पिता शराब के नशे में उसकी मां से आए दिन बिना वजह विवाद करता हैं जिससे पूरा परिवार परेशान है। शुक्रवार को भी विवाद और गाली-गलौज के बाद गुस्से में दुकान में आग लगा दी थी।
विज्ञापन