Meerut News: बाइक चोरी का प्रयास, विरोध पर चाकू से हमला करने का आरोप
मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 10:36 PM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 10:36 PM IST
विज्ञापन
सरधना। मोहल्ला मंडी चमारान में घर के बाहर खड़ी बाइक चोरी करने के प्रयास का विरोध करने पर युवक पर चाकू से हमला करने और जान से मारने की धमकी देने की शिकायत की है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने एक नामजद आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मोहल्ला मंडी चमारान निवासी वाजिद ने बताया कि उसकी बाइक घर के बाहर खड़ी थी। इसी दौरान मोहल्ले का ही शौकीन उर्फ गंठा बाइक चोरी कर ले जाने का प्रयास करने लगा। वाजिद को जानकारी हुई तो उसने मौके पर पहुंचकर उसे पकड़ लिया। आरोप है कि विरोध करने पर शौकीन ने वाजिद पर चाकू से हमला कर दिया। वाजिद बाल-बाल बच गया। आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने उसके घर के कैमरे भी तोड़ दिए, जिसका वीडियो उसके पास है। पीड़ित ने घटना की सूचना 112 नंबर पर पुलिस को दी। सीओ आशुतोष कुमार का कहना है कि मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन