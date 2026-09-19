Meerut News: मेरठ में पहली बार 22 को होगी डोपिंग जागरूकता पर कार्यशाला

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जिला पैरा खेल संघ की ओर से कराया जा रहा है आयोजनफोटो समाचारमेरठ। खेलों में राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार डोपिंग के मामले बढ़ रहे हैं। खिलाड़ियों को जानकारी तक नहीं होती और वह इसके शिकार हो जाते हैं। इन्हीं को लेकर जिला पैरा संघ और जिला ओलंपिक संघ की ओर से 22 सितंबर को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहली बार मेरठ में डोपिंग पर कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इसमें नाडा के विशेषज्ञ बच्चों को डोपिंग के प्रति जागरूक करेंगे और इसकी जानकारी देंगे।यह बातें जिला पैरा खेल संघ के अध्यक्ष अश्वनी गुप्ता, आरएसओ जितेंद्र यादव व पूर्व आरएसओ जिला ओलंपिक संघ के सचिव प्रेम कुमार ने शनिवार को स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित पत्रकारवार्ता में दी। अश्वनी गुप्ता ने बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहली बार इस प्रकार की कार्यशाला का आयोजन होने जा रहा है। इस कार्यशाला में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ के महासचिव डॉ. आनंदेश्वर पांडेय रहेंगे। इसके अलावा एंटी डोपिंग एजेंसी के विशेषज्ञ भी कार्यशाला में शामिल होंगे और डोपिंग में प्रतिबंधित दवा, इसके दुष्प्रभाव और अन्य नियमों की जानकारी खिलाड़ियों व कोच को देंगे। कार्यशाला चैंबर ऑफ कॉमर्स बॉम्बे बाजार में मंगलवार दोपहर 2 बजे से लेकर 4 बजे तक होगी।इसमें सभी खेलों से जुड़े खिलाड़ी व उनके कोच भी शामिल हो सकेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य खेलों में ड्रग्स और डोपिंग नेटवर्क पर पूरी तरह लगाम लगाना है। कार्यशाला के दौरान विशेषज्ञों के द्वारा एथलीटों की शिक्षा में खिलाड़ियों को यह समझाना कि अनजाने में ली गई दवाएं या गलत सप्लिमेंट्स भी उन्हें डोप टेस्ट में पॉजिटिव ला सकते हैं। इस मौके पर जिला पैरा खेल संघ के सचिव गौरव त्यागी, सिकोड से अनुराग त्यागी आदि मौजूद रहे।