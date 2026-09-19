Meerut News: बाजारों और प्रमुख चौराहों पर चला विशेष सफाई अभियान
मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 07:30 PM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 07:30 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
सरधना। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत नगर पालिका की ओर से शनिवार को नगर के प्रमुख चौराहों, बाजारों और वाणिज्यिक क्षेत्रों में विशेष सफाई अभियान चलाया गया। अधिशासी अधिकारी दीपिका शुक्ला के निर्देश पर चलाए गए अभियान के दौरान सफाई कर्मचारियों ने सड़कों, फुटपाथों, नालियों और सार्वजनिक स्थलों से कूड़ा-कचरा हटाया। साथ ही दुकानदारों और राहगीरों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया।
अभियान की शुरुआत कार्यवाहक सफाई नायक अमित कुमार पार्चा और उनकी टीम ने शाहिद द्वार से अशोक की लाट मार्केट तक विशेष सफाई कराकर की। व्यापारियों और बाजार में आने वाले लोगों से सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा न फेंकने की अपील की गई। दुकानदारों को दुकानों से निकलने वाले कूड़े को निर्धारित कूड़ेदान अथवा कूड़ा संग्रहण व्यवस्था में देने के लिए जागरूक किया। नगर पालिका कर्मचारियों ने लोगों से गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग रखने तथा नगर की स्वच्छता व्यवस्था में सहयोग करने की अपील की। अधिशासी अधिकारी दीपिका शुक्ला ने कहा कि नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखना नगर पालिका के साथ ही प्रत्येक नागरिक और व्यापारी की सामूहिक जिम्मेदारी है। नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि स्वच्छता ही सेवा अभियान के माध्यम से लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के साथ जनभागीदारी बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।
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सरधना। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत नगर पालिका की ओर से शनिवार को नगर के प्रमुख चौराहों, बाजारों और वाणिज्यिक क्षेत्रों में विशेष सफाई अभियान चलाया गया। अधिशासी अधिकारी दीपिका शुक्ला के निर्देश पर चलाए गए अभियान के दौरान सफाई कर्मचारियों ने सड़कों, फुटपाथों, नालियों और सार्वजनिक स्थलों से कूड़ा-कचरा हटाया। साथ ही दुकानदारों और राहगीरों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया।
अभियान की शुरुआत कार्यवाहक सफाई नायक अमित कुमार पार्चा और उनकी टीम ने शाहिद द्वार से अशोक की लाट मार्केट तक विशेष सफाई कराकर की। व्यापारियों और बाजार में आने वाले लोगों से सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा न फेंकने की अपील की गई। दुकानदारों को दुकानों से निकलने वाले कूड़े को निर्धारित कूड़ेदान अथवा कूड़ा संग्रहण व्यवस्था में देने के लिए जागरूक किया। नगर पालिका कर्मचारियों ने लोगों से गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग रखने तथा नगर की स्वच्छता व्यवस्था में सहयोग करने की अपील की। अधिशासी अधिकारी दीपिका शुक्ला ने कहा कि नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखना नगर पालिका के साथ ही प्रत्येक नागरिक और व्यापारी की सामूहिक जिम्मेदारी है। नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि स्वच्छता ही सेवा अभियान के माध्यम से लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के साथ जनभागीदारी बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।
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