फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   A Shiva procession was taken out, accompanied by traditional *Baid* bands.

Meerut News: बैड़बाजों के साथ शिव बरात निकाली

Tue, 06 Oct 2026 06:44 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 06:44 PM IST
विज्ञापन
A Shiva procession was taken out, accompanied by traditional *Baid* bands.
परी​क्षितगढ़- समाजसेवी गुल्लू गुर्जर ​​शिवजी को तिलक कर बारात का शुभांरभ करते हुए।
परीक्षितगढ़। श्रीराम लीला कमेटी के तत्वावधान में मंगलवार को नगर में ढोल नगाड़ों के साथ शिव बरात निकाली गई। शुभारंभ समाजसेवी गुल्लू गुर्जर ने शिव को तिलक कर किया। बरात पर श्रद्धालुओं ने जगह-जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इस दौरान गुल्लू गुर्जर ने कहा हिंदू धर्म का सबसे शक्तिशाली प्राचीन प्रसार रामलीला आयोजन से होता है। सभी धर्म के लोग सहयोग करते हैं। बरात बैंड बाजों के साथ सुभाष चौक से होते हुए मुख्य बाजार, भगत सिंह चौक, गुड़ मंडी, किठौर, मेरठ बस स्टैंड से होते हुए रामलीला मंचन पर संपन्न हुई। कमेटी अध्यक्ष विद्या भूषण गर्ग, महासचिव श्याम दत्त शर्मा, महेश चंद त्यागी, भरत अग्रवाल, विकल गुर्जर, ब्रह्मजीत प्रजापति, ओमकार शर्मा, सुनील भूरे, अरुण कौशिक, अरविंद रस्तोगी, रविंद्र प्रधान, विष्णु अवतार रुहेला आदि रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed