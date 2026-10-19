फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   A procession of Goddess Durga was taken out in Parikshitgarh.

Meerut News: परीक्षितगढ़ में मां दुर्गा की निकाली शोभा यात्रा

Mon, 19 Oct 2026 08:16 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 08:16 PM IST
विज्ञापन
A procession of Goddess Durga was taken out in Parikshitgarh.
परीक्षितगढ़। श्री दुर्गा जागरण मंडल के तत्वावधान में नगर में सोमवार को दुर्गा शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा का उद्घाटन मुख्य अतिथि अध्यक्ष हिटलर त्यागी ने मां कात्यायनी देवी का तिलक कर किया। हिटलर त्यागी ने कहा कि परीक्षितगढ़ रामायण और महाभारत काल की ऐतिहासिक नगरी है। श्री दुर्गा शोभायात्रा में सामाजिक धार्मिक संगठन एक साथ मिलकर सहयोग करते हैं। शोभायात्रा का आरंभ गांधार दरवाजा, भगत सिंह चौक, मुख्य बाजार शिव चौक, मवाना स्टैंड, किठौर बस स्टैंड होती हुई वापस मंदिर पर ही संपन्न हुई। श्री गणेश, नवदुर्गा, भैरव और हनुमान, खाटू श्याम, महाराजा अग्रसेन, राम-लक्ष्मण-सीता, शिव पार्वती, गोपेश्वर नाथ, राधा-कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, भारत माता आदि झांकियां आकर्षक का केंद्र रहीं। बैंड बाजों पर धार्मिक धुनों पर श्रद्धालु नृत्य कर रहे थे। जगह-जगह यात्रा पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस दौरान विष्णु अवतार रुहेला, कृष्ण गोपाल शर्मा, पंडित प्रमोद शर्मा, रामनारायण शर्मा, संजय शर्मा, मदन गुर्जर, कपिल यादव, रामकुमार नागर, पूनम रूहेला आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed